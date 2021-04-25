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رئيس مجلس الشعب يعلن تبلغ المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم إيناس مروان القوادري طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية

أعلن رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ تبلغ المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم إيناس مروان القوادري طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو طلب الترشح التاسع عشر في الانتخابات الرئاسية.

وكان رئيس مجلس الشعب أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الماضي ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من نيسان 2021.

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