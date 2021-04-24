إصابة عدد من الفلسطينيين في نابلس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال قمعت مظاهرة احتجاجية انطلقت باتجاه أحد حواجزها في بلدة حوارة جنوب نابلس تنديداً بانتهاكاتها ومخططاتها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة واعتدت على الفلسطينيين المشاركين فيها بإطلاق قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام مستوطنين إسرائيليين بحماية قوات الاحتلال بلدتي التوانة ومسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

«سانا»