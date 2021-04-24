احتجاجات في لندن رفضاً لإجراءات العزل العام لمواجهة كورونا

شهدت لندن اليوم احتجاجات واسعة رفضاً لإجراءات العزل التي تفرضها السلطات البريطانية للحد من تفشي فيروس كورونا .

وذكرت «رويترز» أن آلاف المتظاهرين المناوئين للعزل العام احتشدوا في وسط لندن في تحد للقيود على التجمعات خلال جائحة كورونا مرددين شعارات من قبيل «اتحدوا من أجل الحرية » معتبرين أن هذه القيود تنتهك حقوق الإنسان .

كما عبر المتظاهرون عن معارضتهم للتطعيم ولبطاقات التلقيح المسماة «جوازات السفر الصحية».

يذكر أن بريطانيا تحتل المركز السابع فى قائمة الدول المتضررة جراء كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا.

«سانا»