النظام التركي يعتقل ثمانية أشخاص بذريعة ارتباطهم بغولن

اعتقلت قوات النظام التركي 8 أشخاص بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد في عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم نظام أردوغان عن وزارة الدفاع الوطني قولها في بيان إن عملية الاعتقال تمت في مقاطعة أدرنة شمال غرب تركيا أمس دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشن سلطات النظام التركي حملات قمع واعتقال تستهدف معارضيها وخصومها بذرائع وحجج مختلفة في إطار سياسة كم الأفواه وقمع الحريات حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد بذريعة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في تموز عام 2016.