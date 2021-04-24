غوتيريس: إجراءات متعددة الأطراف للخروج من جائحة كوفيد19 بأمان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم إلى اتخاذ إجراءات قوية متعددة الأطراف للخروج من جائحة كوفيد 19 بأمان ومعالجة أزمة المناخ وبناء مجتمعات أشد متانة وأكثر أماناً.

وقال غوتيريس في رسالة فيديو وجهها بمناسبة ذكرى اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام: إن هناك حاجة واضحة وملحة لإيجاد حلول ملموسة متعددة الأطراف تنهض على العمل المشترك عبر الحدود من أجل مكافحة جائحة كوفيد 19 لصالح البشرية جمعاء بدءاً بالتوزيع العادل للقاحات باعتبارها منفعة عامة عالمية.

وتابع غوتيريس: إن الحاجة إلى حلول ملموسة متعددة الأطراف لا تنحصر فقط في نطاق الجائحة بل تتجاوزه بكثير فهي تنطبق على جميع الأخطار العابرة للحدود الوطنية التي تتهددنا وتتعلق بأزمة المناخ وتلوث الهواء والمياه وانتشار أسلحة الدمار الشامل واستحداث تكنولوجيات جديدة دون وجود مبادئ ومعايير متفق عليها.

وأشار إلى الحاجة لأن تقوم تعددية الأطراف: على مزيد من التواصل بحيث يتعزز التنسيق فيما بين المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية وائتلافات القطاعين العام والخاص.

“سانا”