الرئيس الأرميني يدعو العالم إلى إدانة جريمة إبادة الأرمن

دعا الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان دول العالم إلى إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الأرمني على يد تركيا العثمانية وتسمية مرتكبيها بأسمائهم ومعاقبتهم لأن الإفلات من العقاب يولد جرائم جديدة.

وقال سركيسيان في رسالة إلى الشعب الأرمني بمناسبة الذكرى الـ 106 للإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن على يد العثمانيين “على العالم أن يدرك أن سياسة إسكات جريمة الإبادة الجماعية للأرمن وتركها في الماضي أو إنكارها قد استنفدت نفسها منذ فترة طويلة فالإبادة الجماعية جريمة ضد الإنسانية جمعاء واللامبالاة والإفلات من العقاب يولد جرائم جديدة وينبغي تسمية هذه الجرائم ومرتكبيها بأسمائهم”.

وأضاف سركيسيان: لا يزال ألم خسارة الأرواح والأراضي الهائلة التي عانى منها الشعب الأرمني منذ أكثر من مئة عام في قلوبنا ويذكرنا بأن حق هذا الشعب في العيش بسلام وأمان والتطور في وطنه انتهك أولاً في الدولة العثمانية واليوم في منطقة آرتساخ.

وشدد سركيسيان على أن الأحداث تثبت مرة أخرى أن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن وإدانتها ضروريان لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

بدورها أكدت وزارة خارجية أرمينيا أن الشعب الأرمني في أرمينيا والشتات عازم على النضال من أجل العدالة والحقيقة التي تحاول القوة الغاشمة للنظام التركي إنكارها لا بل تواصل أعمالها العدائية ضد الشعب الأرمني.

وقالت الوزارة في بيان لها: سيستمر هذا الكفاح حتى تجد تركيا القوة للاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية واتخاذ تدابير للقضاء على عواقبها، مشيرة إلى أن بقاء مرتكبي هذه الجريمة دون عقاب يلهم أولئك الذين يخططون لجرائم دولية جديدة.

وأضافت الوزارة: إن الإبادة الجماعية الأرمنية التي وقعت في بداية القرن العشرين كانت جريمة منظمة لم يسبق لها مثيل في حجمها استهدفت الشعب الأرمني الذي يعيش في الإمبراطورية العثمانية وقتلت 1.5 مليون أرمني.

من جهته أشار قداسة كاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني إلى أن الإبادة الجماعية للشعب الأرمني هي أول جريمة في القرن العشرين ترتكب ضد الإنسانية.

وقال قداسة الكاثوليكوس في رسالة له بذكرى الإبادة الجماعية: لقد مر أكثر من قرن على إبادة الأرمن التي خططت لها ونفذتها تركيا العثمانية.. شعبنا الذي تعرض للإبادة انتشر في كل أنحاء العالم تاركاً مليوناً ونصف المليون شهيد في وطنهم التاريخي.

وأكد الكاثوليكوس أهمية تعزيز الوحدة بين أبناء الشعب الأرمني والعمل على حماية حقوقهم من أجل بناء مستقبل مزدهر ومشرق.

“سانا”