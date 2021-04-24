زيدان: سباحة اللاذقية تطورت خلال السنوات الماضية

قدمت سباحة اللاذقية نتائج جيدة خلال البطولات السابقة عبر نخبة متميزة من السباحين والسباحات في العديد من الاستحقاقات المحلية والخارجية بمختلف الفئات العمرية.

رئيس اللجنة الفنية للعبة محمد زيدان قال في تصريح لنشرة “سانا” الرياضية: إن الكوادر التدريبية نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ خطة اتحاد اللعبة للمسافات القصيرة والطويلة ونشر وتطوير اللعبة وتوسيع قاعدتها في المراكز التدريبية ومدارس السباحة واكتشاف الخامات والمواهب الواعدة التي حققت الأرقام القياسية الجيدة منذ عام 2015 وحتى عام 2021 في بطولات الجمهورية وبطولات الأولمبياد.

وأضاف زيدان: إن نادي الجيش الساحلي هو الوحيد الذي يمارس اللعبة إلى جانب المدارس والمراكز التدريبية باللاذقية وجبلة إضافة للمركز الوطني لتدريب السباحة بمدينة الأسد الرياضية الذي يشرف عليه المدرب أحمد الحسين ويعمل وفق خطة تهدف للنهوض باللعبة أكثر وتوسيع قاعدتها من خلال العمل على تحضير سباحي وسباحات المحافظة وإقامة دورات مركزية حول الإنقاذ والإسعافات الأولية لتأهيل منقذين ومدربين وحكام أكفياء.

وبين زيدان أن سباحي المحافظة تألقوا في البطولات الدولية بمستوياتهم المهارية العالية وحققوا نتائج ملفتة كان أبرزها ذهبية صلاح زيدان في بطولة لبنان الدولية بسباق 1500 متر وهناك العديد من السباحين المتميزين على مستوى الجمهورية بمختلف الفئات يعول عليهم في تحقيق النتائج المتقدمة في البطولات الخارجية التي ستقام لاحقاً.

ولفت زيدان إلى ضرورة اهتمام الأندية باللعبة وزيادة عدد المسابح ودعم الموهوبين وتأمين الأدوات والتجهيزات التدريبية المطلوبة والتعاون مع كل المدربين العاملين بمدارس تعليم السباحة الخاصة والعامة لانتقاء الخامات المتميزة.