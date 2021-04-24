استشهاد مدني برصاص ميليشيا «قسد» شرق دير الزور

استشهد مدني برصاص مسلحي ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في بلدة ذيبان شرق دير الزور.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن مسلحي ميليشيا (قسد) أطلقوا الرصاص من أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي باتجاه مجموعة من الأهالي عند ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان شرق دير الزور ما تسبب باستشهاد مدني.

وأشارت المصادر إلى أن إطلاق الرصاص من قبل ميليشيا (قسد) أدى إلى بث حالة من الذعر والخوف بين الأهالي وخاصة الأطفال والنساء.

وصعدت ميليشيا (قسد) عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها فى الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.