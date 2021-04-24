الكاثوليكوس آرام الأول: أردوغان مسؤول عن زعزعة الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة

ندد كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول بالسياسات التوسعية التي ينتهجها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موضحاً أن هذا النظام هو المسؤول عن زعزعة الأمن والاستقرار في سورية ودول المنطقة.

وقال آرام الأول في كلمة له اليوم خلال قداس في كاتدرائية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس بالعاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة ذكرى جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد العثمانيين إن “التجربة المريرة التي عاشها العالم العربي في الماضي ويعيشها اليوم يجب أن تدفع الدول العربية للتنبه والحذر من اختراقات النظام التركي ونتائجها السلبية في المنطقة”.

وشدد الكاثوليكوس آرام الأول على أن “المطالبة بحقوقنا أمر عادل ومحق ومقدس لأنها مبنية على وقائع تاريخية موثقة وفق القانون الدولي الذي يقر بحقوق شعوب تعرضت لإبادة جماعية” موضحاً أن الشعب الأرمني سيواصل نضاله والمطالبة بحقوقه المشروعة بكامل قدراته البشرية وطاقته الوطنية.