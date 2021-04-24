لا مخاطر للجراد الصحراوي على المزروعات بدير الزور

عثمان الخلف

وصلت مساحات الأراضي الزراعية التي تمت مكافحتها من الجراد الصحراوي إلى 350 دونماً حسب ما أكد مدير زراعة دير الزور المهندس عبد الحميد عبد الحميد في تصريح لـ” تشرين”، فيما لا تزال فرق المكافحة تقوم بعملها في المناطق التي رُصد فيها ظهور الجراد.

مشيراً إلى أن لا مخاطر على المحاصيل الزراعية مُطلقاً والملاحظ أن الحشرة لم تكن في أسراب، بل هي منفردة عن أسراب لم تمر بدير الزور، الأمر الذي يجعل الوضع طبيعياً ووصلت عمليات المكافحة إلى مدينة القورية بالريف الشرقي، فيما تستمر لجان التحري بعمليات الرصد والمتابعة مُنهية تحري الوضع بالريف الغربي الذي خلا تماماً من أي ظهور للجراد.

وأكد عبد الحميد توفر كافة مبيدات المكافحة اللازمة لدى المديرية، إضافة لما تم جلبه مع مجيء لجنة المتابعة الوزارية برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا الذي تابع الوضع عن كثب،

هذا وكان سُجّل ظهور الجراد الصحراوي منذ أيام في مدينة السيال وجوارها لتستنفر على أثره مديرية الزراعة لمتابعة الوضع على الأرض والبدء بالمكافحة الفعلية.

من جانب آخر لفت مدير زراعة دير الزور إلى أن مساحات الأراضي الزراعية التي تمت مكافحتها من حشرة (السونا) بلغت 500 هكتار ، وجاءت النتائج إيجابية نتيجة الأوضاع الجوية المناسبة.