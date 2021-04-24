مقتل شخصين في هجوم على محطة محروقات لأحد مسلحي ميليشيا «قسد» بريف الحسكة

قتل شخصان يعملان في محطة محروقات مملوكة لأحد مسلحي ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء هجوم استهدفها وأدى إلى احتراقها في قرية الدشيشة الشرقية بريف الحسكة الجنوبي.

ونقلت «سانا» عن مصادر محلية قولها أن مجهولين هاجموا فجر اليوم محطة محروقات تابعة لمسلح من ميليشيا «قسد» في قرية الدشيشة الشرقية التابعة لناحية مركدا بريف الحسكة وقاموا بقتل شخصين يعملان في المحطة قبل أن يشعلوا النيران في أرجاء المحطة ويغادروا المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن صاحب المحطة وهو أحد مسلحي ميليشيا «قسد» يعرف عنه أنه كان سبباً في تنفيذ الميليشيا عدة مداهمات في القرية وحولها واختطاف عدد من الشبان واقتيادهم إلى معسكرات التجنيد القسري.

وتتواصل الهجمات التي تستهدف ميليشيا «قسد» المرتبطة بالمشروع الأمريكي ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من مسلحيها كان آخرها الأربعاء الماضي عندما قتل ثلاثة منهم بينهم قيادي باستهداف سيارتهم بعبوة ناسفة على طريق الشدادي الهول بريف الحسكة الجنوبي.