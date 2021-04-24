رئيس مجلس الشعب يعلن تبلغ المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم أحمد هيثم أحمد المكاري طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية

أعلن رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ أن المجلس تبلغ اليوم من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم أحمد هيثم أحمد المكاري طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو طلب الترشح الخامس عشر في الانتخابات الرئاسية.

وكان رئيس مجلس الشعب أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الماضي ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من نيسان 2021.

يتبع…