آخر الأخبارأهم الأخبارالانتخابات الرئاسية 2021

رئيس مجلس الشعب يعلن تبلغ المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم أحمد هيثم أحمد المكاري طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية

أعلن رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ أن المجلس تبلغ اليوم من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم أحمد هيثم أحمد المكاري طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو طلب الترشح الخامس عشر في الانتخابات الرئاسية.

وكان رئيس مجلس الشعب أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الماضي ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من نيسان 2021.

يتبع…

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

مقتل شخصين في هجوم على محطة محروقات لأحد مسلحي ميليشيا «قسد» بريف الحسكة

سياسة

القوات العراقية تلقي القبض على إرهابي في الموصل

آخر الأخبار

ورشات الصيانة تدخل محطة مياه علوك لتشغيلها

آخر الأخبار

تفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين بريف دمشق