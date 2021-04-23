مظاهرة في غزة تنديداً بانتهاكات الاحتلال بحق المقدسات

شهد قطاع غزة المحاصر اليوم مظاهرة احتجاجية تنديداً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات في فلسطين المحتلة.

ووفقاً لوكالة وفا فقد رفع المشاركون في المظاهرة التي خرجت في مختلف أنحاء القطاع العلم الفلسطيني ولافتات ترفض اعتداءات الاحتلال على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد المشاركون أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة تهدف للسيطرة على المدينة المقدسة وتهويدها والاستيلاء على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

كما شهدت مدينة القدس المحتلة مظاهرة احتجاجية، حيث شارك عشرات الفلسطينيين في المظاهرة في حي الشيخ جراح ضد جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وإجراءاته القمعية عبر هدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.

وتشهد مدن وبلدات فلسطينية عدة مظاهرات احتجاجية رفضاً لإجراءات الاحتلال التهويدية والاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

“سانا”