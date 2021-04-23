الخارجية الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين جريمة حرب

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وخاصة في مدينة القدس المحتلة جريمة حرب مطالبة المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف هذه الاعتداءات.

وقالت الخارجية في بيان أوردته وكالة “وفا” اليوم إن اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في عدد من أحياء مدينة القدس المحتلة والتي تصاعدت منذ بداية شهر رمضان المبارك إرهاب منظم يستهدف تهويد المدينة وطمس معالمها والسيطرة على مقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها.

وشددت الخارجية على أن القدس عاصمة فلسطين وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 مؤكدة أن صمود الفلسطينيين وتمسكهم بالدفاع عن أرضهم ومقدساتهم أفشل مخططات الاحتلال الاستعمارية.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.