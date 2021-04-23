مقتل ثلاثة عراقيين في هجوم لإرهابيي «داعش» في محافظة ديالى

قتل ثلاثة مدنيين عراقيين بهجوم لإرهابيي تنظيم «داعش» اليوم في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال النائب عن المحافظة رعد الدهلكي لموقع «السومرية نيوز»: إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مدنية أثناء مرورها في قرية جيزاني حميد الملا جواد ثم تلاها انفجار عبوة ثانية في المكان نفسه أعقبها إطلاق رصاص من سلاح قناص ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وقضت القوات العراقية في الرابع من الشهر الجاري على عدد من إرهابيي تنظيم «داعش» بضربة جوية في محافظة ديالى فيما تواصل هذه القوات ملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في مختلف مناطق البلاد.