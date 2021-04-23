وفاة طفل وإصابة آخرين جراء حريق بمخيم للمهجرين السوريين شمال لبنان

توفي طفل وأصيب آخرون بجروح من جراء حريق اندلع اليوم بمخيم للمهجرين السوريين في بلدة بحنين بمحافظة عكار شمال لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الحريق تسبب بوفاة طفل وإصابة آخرين بحروق بسيطة مشيرة إلى احتراق 10 خيم بالكامل.

وكان حريق اندلع في مخيم للمهجرين السوريين على طريق المصنع الحدودي بين لبنان وسورية في الرابع من الشهر الجاري فيما أقدم عدد من الأشخاص اللبنانيين في السابع والعشرين من كانون الأول الماضي على إحراق مخيم للمهجرين السوريين يضم نحو 100 خيمة في بلدة المنية ما أدى إلى تشريد مئات المهجرين من خيامهم.