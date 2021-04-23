مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم أراضي الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال واستولوا على مساحات منها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت بحماية قوات الاحتلال منطقة البقعة شرق المدينة واستولت على مساحات من أراضي الفلسطينيين بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون مدينة جنين بالضفة الغربية واعتدوا على فلسطينيين وممتلكاتهم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مستوطنين اعتدوا على مركبات الفلسطينيين في المدينة برشقها بالحجارة ما ألحق أضراراً بعدد منها.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون يومياً البلدات والمدن الفلسطينية ويعتدون على الفلسطينيين ويخربون ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينياً في مدينة القدس المحتلة.