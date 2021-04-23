بيسكوف: تحسين العلاقات مع واشنطن يحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، مشيراً إلى أن بلاده لم تكن السبب في تدهور هذه العلاقات.

وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول من ينبغي من الطرفين الروسي والأمريكي القيام بالخطوة الأولى: هناك حاجة إلى إرادة سياسية متبادلة، مشيراً إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أظهر إرادته السياسية أكثر من مرة وقال: إننا مهتمون بتحسين واستئناف العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف بيسكوف: إن موسكو لم تفعل شيئاً من شأنه أن يضر بالعلاقات الثنائية ولم تكن المبادرة في تدهور هذه العلاقات وإيصالها إلى الحالة التي هي عليها الآن.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الشهر الماضي أن بلاده جاهزة للتطور الصعب في العلاقات الروسية الأمريكية.

«سانا»