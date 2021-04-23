زاخاروفا: سنرد بالمثل على أي إجراءات جائرة ضد الإعلام الروسي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستتخذ تدابير جوابية معاكسة إذا تم اتخاذ إجراءات غير عادلة ضد الصحفيين الروس في الخارج.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا لقناة RT اليوم: دافعنا عن الصحفيين الروس في ألمانيا ودافعنا عن حقوقهم في حوار طبيعي مع الخارجية الألمانية ومع شركائنا وأوضحنا لهم أنه يتم استخدام معايير مزدوجة تجاه الصحفيين الروس ويتم تطبيق قرارات غير عادلة بحقهم وفي تلك الفترة تم الإنصات لمطالبنا.

وأضافت زاخاروفا: لكن إذا شاهدنا أن القرارات المتعلقة بصحفيينا غير عادلة وذات دوافع سياسية ولم يظهر رد الفعل اللازم من الشركاء الألمان ولم يحاولوا حل الخلاف فسنتخذ تدابير جوابية معاكسة.

وكان مصرف “كومرتس بانك” الألماني أغلق في آذار الماضي حساب قناة RT الروسية اعتباراً من الـ 31 من أيار كما رفضت البنوك الألمانية والدولية الكبيرة الأخرى وكذلك المؤسسات المالية الإقليمية التي توجهت إليها القناة التعاون معها.