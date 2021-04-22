الصحة تتسلم 203 آلاف جرعة من لقاح «كوفيد19»عبر منصة «كوفاكس»

تسلمت وزارة الصحة اليوم الدفعة الأولى من لقاحات (كوفيد 19) المقدمة من المنصة العالمية للقاح كورونا (كوفاكس) وتتكون من 203 آلاف جرعة.

وقال وزير الصحة الدكتور حسن الغباش خلال مؤتمر صحفي في مبنى الوزارة: “في إطار ما سيتم توريده لسورية عن طريق منصة كوفاكس التي تهدف لتأمين اللقاح في 92 من الدول “منخفضة الدخل” ضمن الآلية متعددة الأطراف لضمان وصول اللقاحات بشكل عادل والتوزيع العالمي لهذه اللقاحات وفي الوقت المناسب نتسلم اليوم أول دفعة من لقاح كوفيد 19 والتي تبلغ 203 آلاف جرعة.

وأشار الغباش إلى أهمية عمل المجتمع الدولي لتوفير اللقاح والتخفيف من آثار الوباء من خلال استجابة عالمية منسقة تقوم على أساس التعاون متعدد الأطراف والتضامن واحترام حقوق الإنسان مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الدولية لدعم موقف سورية المطالب برفع الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب التي تعيق تقديم الخدمات الصحية الأساسية ولا سيما في ظل جائحة كوفيد19 والتحديات المالية التي تواجهها البلدان النامية ومنها سورية في هذه الأزمة.

وشدد وزير الصحة على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لاستكمال توريد اللقاح إلى سورية في الوقت المناسب لضمان فعالية تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم ضد وباء كوفيد19 والتي تستهدف بالدرجة الأولى العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والمسنين وذوي الأمراض المزمنة.

وأعرب الغباش عن شكر سورية لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” على ما بذلوه من جهود خلال الأشهر الماضية لتأمين وصول اللقاحات إلى سورية منوهاً أيضاً بجهود سفير الهند بدمشق حفظ الرحمن وما قدمته بلاده من دعم لتسريع إنتاج وتوريد هذه الكمية من اللقاحات ومعبراً عن تطلع سورية دائماً لتعزيز وتوطيد علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.