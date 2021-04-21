زراعة اللاذقية: إجراءات وقائية للتعامل مع الجراد في حال وصوله إلى المحافظة

أعلنت مديرية زراعة اللاذقية عن جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الجراد الصحراوي في حال وصوله إلى المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة الوقاية بمديرية زراعة اللاذقية المهندس ياسر محمد في تصريح لمراسلة سانا اليوم أنه تم تشكيل فرق تحر ومكافحة على مستوى المحافظة وإنشاء غرفة عمليات لاستقبال أي اتصال للإعلام عن وجود أفراد أو أسراب من الجراد على مدار الـ 24 ساعة كما تم تشكيل 5 مجموعات مكافحة مختصة مدعمة بالآليات المناسبة.

وأشار إلى أنه تم أيضاً تخصيص 20 جراراً مع مرشاتها على مناطق المحافظة الأربع مع فرق عملها ونواثر ضباب محملة على سيارات بيك آب عدد 6 ونواثر

محمولة على الكتف عدد 5 كما تم تحضير المبيدات المناسبة للمكافحة وصهاريج إمداد المياه اللازمة مؤكداً ضرورة إبلاغ المديرية عن أي مشاهدات إن وجدت.