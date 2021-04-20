حزب الله وحركة أمل يدينان الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية على لبنان

أدانت قيادتا حزب الله وحركة أمل في لبنان الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة للأجواء والسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً واستخدامها منصة للعدوان على سورية.

وجددت القيادتان في بيان مشترك عقب اجتماع في الجنوب اللبناني اليوم التأكيد على التمسك بخيار المقاومة في لبنان نهجاً وثقافة وسلاحاً إلى جانب الجيش والشعب وشددتا على أن المقاومة لا تزال تمثل حاجة وطنية أكثر من أي وقت مضى لكبح جماح العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان وحماية ثرواته.

وشدد البيان على ضرورة الإسراع بإزالة كل العوائق التي تحول دون إنجاز حكومة تكون قادرة على تحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد وتلبي طموحات اللبنانيين بقيام دولة القانون والمؤسسات بعيداً عن منطق المصالح الشخصية الفئوية الضيقة.

«سانا»