روسيا تعرب عن احتجاجها لأوكرانيا بعد طرد الأخيرة دبلوماسياً روسياً

أعربت وزارة الخارجية الروسية اليوم عن احتجاجها الشديد لأوكرانيا بعد طرد دبلوماسي روسي من أراضيها.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن وزارة الخارجية قولها: “إن اتهامات كييف للدبلوماسي الروسي عارية من الصحة ولا أساس لها”، مشيرة إلى أنها تحتفظ بإمكانية طرد دبلوماسي أوكراني رداً على إعلان كييف بأن مستشار السفير الروسي شخص غير مرغوب فيه لديها.

وقررت أوكرانيا السبت الماضي طرد مستشار السفير الروسي في كييف رداً على إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي طرد القنصل العام لأوكرانيا بعد ضبطه متلبساً أثناء تلقيه معلومات ذات طبيعة سرية من أحد المواطنين الروس في مدينة سان بطرسبورغ ألكسندر سوسونيوك.

“سانا”