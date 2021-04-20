مشفى الحميدية في دير الزور .. الإقلاع بخدماته قريباً

دير الزور - عثمان الخلف

أنهت مديرية صحة دير الزور بالتعاون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «undp» أعمال الترميم لكتل أبنية العيادات التخصصية ومركز السل والعيادة الجلدية الكائنة في حي الحميدية لتكون بمثابة مشفى مصغر للأمراض الداخلية يحمل اسم الحي المذكور.

رئيس القسم الهندسي في المديرية الدكتور زياد الشعيبي وفي تصريح لـ«تشرين» أكد الانتهاء من ترميم وإكساء الطابق الأرضي في المبنى، ويجري التنسيق لاستكمال الطابق الأول فيه، ويتكون المشفى من طابقين, كل طابق يحوي 22 غرفة, وقسم للإسعاف يحوي 6 أسرّة وغرفة للعناية الحرجة تتسع لـ8 أسرّة و15 غرفة لإقامة المرضى تضم 35 سريراً.

كما يحوي المشفى المستقبلي- والكلام للدكتور الشعيبي- عدة أقسام منها المخبر والأشعة البسيطة، إضافةً إلى قسم مخصص لجهاز الطبقي محوري وغرف للطاقم الطبي والتمريضي وإقامة الأطباء، وجرى ترميم مركز التحويل وتزويده بمحولة استطاعة 400 كيلو فولط أمبير، ناهيك بتركيب أجهزة إنارة خارجية تعمل على الطاقة الشمسية.

وبيّن رئيس القسم الهندسي في صحة دير الزور أنه يتم التنسيق حالياً بين وزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتأمين التجهيزات الطبية اللازمة للإقلاع في المشفى عن قريب، وتأتي هذه الخطوة للتوسع بالخدمات الصحيّة للمواطنين في المناطق الآمنة, بما يُحقق المزيد من الاستقرار بالقطاع الصحي لجهة تأهيل المباني التي تضررت بفعل الإرهاب في السنوات الماضية.

وتقوم مديرية الصحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بترميم مركز صحي في قرية بقرص تحتاني، والبدء قريباً بصيانة المركزين الصحيين في صبيخان ودبلان في ريف دير الزور الشرقي, اللذين تنفذهما وكالة الإدفنسنت الدولية (ADRA)، كما تُجري منظمة رعاية الطفولة والأمومة الـUNC IEF صيانة شاملة للمرافق الصحية في كل من مشفى الفرات والأطفال والتوليد والمعهد الصحي.