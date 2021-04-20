احتراق صهريج ووفاة سائقه في الحسكة

الحسكة ـ خليل اقطيني

اندلع حريق في شاحنة صهريج محملة بمادة زيت الكاز جنوب بلدة القحطانية شمال شرق الحسكة، على الطريق الدولي «حلب ــ اليعربية» المسمى طريق «إم فور», ما أدى إلى وفاة سائق الشاحنة.

وذكر محمد نضال الجاسم من الهلال الأحمر العربي السوري لـ«تشرين» أن الشاحنة تعرضت لحادث مروري, وانفجرت نتيجة ضغط زيت الكاز, ما أدى إلى احتراق الشاحنة بالكامل, وهرعت فرق الهلال الأحمر العربي السوري إلى مكان الحادث وقامت باتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة والعمل على إخماد الحريق وإبعاد الشاحنة المحترقة وفتح الطريق أمام السيارات.

وأوضح الجاسم أنّ أسباب الحريق لم تعرف بعد، وهو ما سيكشفه التحقيق بأسباب الحادث والحريق معاً.

وشهد الطريق الدولي حلب ــ اليعربية ضمن حدود محافظة الحسكة شمال شرق سورية «إم فور» نحو ثلاثين حادثاً مرورياً العام الماضي.

وعلى طريق عامودا ــ الدرباسية شمال الحسكة اصطدمت سيارة من نوع هونداي بطفل يبلغ من العمر 11 عاماً, ما أدى إلى وفاته, وذكر عمرو خوين مختار قرية الجوهرية التابعة لناحية عامودا التي وقع الحادث بالقرب منها لـ«تشرين»: أن الطفل كان يلعب على دراجته الهوائية قرب القرية حين صدمته السيارة, وتم نقل الطفل إلى المشفى في مدينة القامشلي إلا أنه فارق الحياة أثناء تقديم الإسعافات الأولية له في المشفى.