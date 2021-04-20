الجيش يفوز على الكرامة وينتزع صدارة دوري كرة السلّة للرجال

معين الكفيري

تصدّر الجيش منافسات دوري كرة السلة للرجال بعد فوزه على مستضيفه الكرامة بفارق ست نقاط بنتيجة «٧٩/٨٥» نقطة ضمن المرحلة التاسعة عشرة في المباراة التي أقيمت في صالة غزوان أبو زيد في مدينة حمص.

وجاء تصدّر الجيش بفارق التسجيل بين مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين بعد تعادلهما بالنقاط ٣٦ نقطة لكلّ منهما حيث فاز الكرامة ذهاباً بنتيجة «٧١/٧٥» نقطة على أرض صالة نادي الوحدة بينما استطاع الجيش رد الدين إياباً, وقلب تأخره بفارق (١٥) نقطة لفوز ذهبي بفارق ٦ نقاط, عودة الجيش في المباراة جاءت بعد تألق كبير لكابتن الفريق ونجم المنتخب الوطني رامي مرجانة الذي سجل ٣٨نقطة، وبذلك انتزع الجيش صدارة الدوري من الكرامة لأول مرة هذا الموسم ورفع رصيده إلى ٣٦ نقطة من ١٧ فوزاً مقابل خسارتين، وبقي لكل منهما ثلاث مباريات، حيث سيواجه الجيش جاره الوحدة يوم الأحد ٢٥ نيسان الحالي ثم يسافر إلى حلب لمواجهة الجلاء يوم الإثنين ٣ أيار, ويختتم مبارياته في الدوري المنتظم في دمشق بلقاء الاتحاد يوم الأحد ٩ أيار المقبل، أما الكرامة فسيواجه اليرموك في حلب يوم ٢٧ الشهر الحالي كما يعود ويزور حلب مرة أخرى يوم ٢ أيار القادم لمواجهة الاتحاد المنافس على اللقب, ويختتم مبارياته في الدوري بلقاء العروبة في حمص يوم ٩ أيار المقبل، علماً أنّ الجيش والكرامة ضمنا بلوغ المربع الذهبي.

وفي مباراة ثانية حقق الثورة فوزاً متوقعاً على مستضيفه العروبة بنتيجة (٧٩/١١٢) نقطة في صالة الأسد الرياضية في حلب في مباراة هامشية للفريقين فالعروبة هبط وجاره اليرموك رسمياً للدرجة الثانية بينما الثورة كانت لتحسين موقعه على سلم الترتيب بعد أن فقد كلّ الأمل باحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى لخوض منافسات الدور نصف النهائي.