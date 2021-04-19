جبلة وحطين يتأهلان إلى المباراة النهائية لكأس الجمهورية

تأهل فريقا جبلة وحطين إلى المباراة النهائية لكأس الجمهورية بكرة القدم بعد فوزهما على الكرامة والاتحاد على التوالي اليوم وذلك في مباراتي الدور نصف النهائي للمسابقة.

ففي المباراة التي أقيمت على ملعب الفيحاء بدمشق بلغ جبلة النهائي بعد فوزه على الكرامة بهدفين مقابل هدف حيث افتتح الكرامة التسجيل في الدقيقة الـ 16 عبر عمرو جنيات فيما أدرك جبلة التعادل في الدقيقة الـ 18 من خلال مصطفى الشيخ يوسف وسجل محمود البحر الهدف الثاني في الدقيقة الـ 59.

وفي اللقاء الذي شهده ملعب الباسل في حمص تأهل حطين إلى المباراة النهائية بفوزه على الاتحاد بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي من دون أهداف.

يذكر أن فريق الوحدة أحرز لقب البطولة في نسخة العام الماضي وللمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على المجد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.

“سانا”