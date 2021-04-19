فيتش وموديز: اقتصاد روسيا يمكنه تحمّل العقوبات الأمريكية

رجّحت وكالتا التصنيف الائتماني العالميتين (فيتش) (موديز) أنه بإمكان اقتصاد روسيا تحمل أحدث عقوبات اقتصادية أمريكية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وكالة فيتش ريتنغز قولها إنها لا تعتقد أن تلك الإجراءات ستقوض استقرار الاقتصاد الكلي أو القطاع المالي في روسيا أو ستعرقل مدفوعات خدمة الدين لكنها حذرت من أن العقوبات تبقى عامل خطر رئيس على أفق التصنيف الائتماني لروسيا فيما أعلنت وكالة موديز أن حاجات روسيا المنخفضة للاقتراض ستخفف التأثير السلبي لانحسار خيارات التمويل الحكومي وستزيد من اعتماد البلاد المرتفع بالفعل على الاقتراض المحلي.

“سانا”