روسيا: الرد بالمثل على العقوبات الأمريكية

جددت روسيا التأكيد اليوم على تمسكها بمبدأ المعاملة بالمثل رداً على العقوبات الأمريكية ضدها مشيرة من جديد إلى عزمها الرد كل حالة من حالات هذه العقوبات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح اليوم نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك”: إن مبدأ المعاملة ثابت بالنسبة لروسيا، لافتاً إلى أن الأمر لا يتعلق بضرر العقوبات وإنما في أن موسكو ليست من بدأها وهذا هو التكتيك المفضل لدى واشنطن.

وأوضح بيسكوف أن روسيا لا تتفق مع هذا التكتيك الأمريكي ولا تتقبله مشيراً إلى اتخاذ قرار الرد على هذه العقوبات بناء على مبدأ المعاملة بالمثل وسيتم اتخاذها مستقبلاً في حال استمرار سياسة العقوبات.

وكانت روسيا أعلنت بشكل رسمي الجمعة الماضي اتخاذها إجراءات للرد على العقوبات الأمريكية بينها طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل فقط جزءاً من الإمكانيات المتوافرة لديها.

ورفض بيسكوف تحذيرات غربية بشأن احتمال وفاة المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.

وقال بيسكوف: لا يمكننا أن نقبل مثل هذه التصريحات من جانب ممثلي حكومات أخرى، معتبراً أن هذا الموضوع يجب ألا يحظى باهتمام من جانبهم ومضيفاً: لا نتابع الوضع الصحي للسجناء الروس.

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يملك معلومات بشأن ما إذا كان أحد تقدم إلى سلطات أي من المناطق الروسية بطلب تنظيم حملات دعماً لنافالني مشدداً على أن أي حملات غير مرخص بها ستعد غير قانونية وستتخذ بحقها أجهزة إنفاذ القانون الإجراءات الواجب اتخاذها وفقاً لقوانين روسيا.

وكانت إدارة السجون الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم نقل نافالني المضرب عن الطعام منذ قرابة ثلاثة أسابيع إلى المشفى معتبرةً وضعه الصحي “مرض”.