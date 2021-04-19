وقفة تضامنية في غزة دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

شهد قطاع غزة المحاصر اليوم وقفة تضامنية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المشاركون خلال الوقفة التي أقيمت أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في مدينة غزة أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة وممارسات وحشية في معتقلات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم.

وطالب المشاركون المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

ويواجه 4600 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية ويعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.