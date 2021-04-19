خبرة الوحدة تتغلب على شباب الطليعة في دوري كرة السلة للرجال

معين الكفيري

حقق فريق الوحدة فوزاً مهماً ومستحقاً على ضيفه الطليعة بفارق (١٩) نقطة بنتيجة (٥٧/٧٦) ضمن المرحلة التاسعة عشرة من دوري كرة السلة للرجال في المباراة التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق في لقاء شهد تألقاً تكتيكياً لأصحاب الأرض خاصة الناحية الدفاعية عندما قرر المدرب هيثم جميل بالتحول لدفاع (البريس) من بداية الملعب وهي طريقة دفاعية أربكت لاعبي الطليعة في عملية تدوير الكرة والخروج بها من أول الملعب ليستثمر لاعبو الوحدة تلك الأخطاء وتحديداً بالربع الثالث وخاصة بعدما كان الطليعة قد أنهى القسم الأول من المباراة لصالحه بنتيجة (٣٤/٣٧) نقطة.

المباراة شهدت تألق مخضرم الوحدة حكم العبدالله الذي حقق أرقاماً لافتة واستحق رجل المباراة مع زميله مجد عربشة، كما تعرض نجم الطليعة يامن حيدر لإصابة في الكاحل خلال الربع الثالث، ما أدى إلى فقدان القوة الهجومية لفريقه.

وبذلك رفع الوحدة رصيده إلى ٣٢ نقطة وجاء بالمركز الرابع مؤقتاً بعد أن حقق ١٣ فوزاً مقابل ٦ خسائر.

وفي مباراة ثانية حقق فريق الحرية فوزاً ثميناً على جاره اليرموك بفارق (١١) نقطة بنتيجة (٧٣/٨٤) في المباراة التي أقيمت في صالة نادي الجلاء الرياضية في حلب ضمن المرحلة نفسها وبذلك رفع فريق الحرية رصيده إلى ٢٦ وجاء بالمركز السادس مؤقتاً.