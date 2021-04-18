روسيا تعتزم الانسحاب من محطة الفضاء الدولية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف اليوم أن بلاده تعتزم الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد أربعة أعوام.

وقال بوريسوف لقناة روسيا 1 : إن روسيا تخطط لإنشاء محطة فضاء وطنية خاصة بها لأن محطة الفضاء الدولية أصبحت قديمة جداً وفي الحكومة يقترحون التحدث مع الشركاء الأجانب مسبقاً.

وكان المشرف على الجزء الروسي للمحطة الفضائية الدولية (إنيرغيا) فلاديمير سولوفييف أعلن في وقت سابق عن الحاجة إلى إنشاء محطة جديدة بسبب مشاكل فنية في الجزء الروسي من المحطة وقال: “تم اكتشاف شقوق في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية يتسرب من خلالها الهواء ولقد تم إغلاقها لكن ما زال هناك تسرب صغير”.

ويشارك 15 عضواً في برنامج محطة الفضاء الدولية خمسة منهم الأعضاء الرئيسون وهم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية.

يشار إلى أنه بدئ بناء المحطة في عام 1998 وتم إطلاق أول رحلة استكشافية دائمة في عام 2000.

“سانا”