روحاني: عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستخلق أجواء جديدة لتعاون إيران مع العالم

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع عقوباتها غير الشرعية عن الشعب الإيراني سيخلق أجواء جديدة لتعاون إيران الاقتصادي مع العالم.

وقال روحاني خلال لقائه وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش في طهران اليوم: “إنه مع التغيرات التي طرأت على الساحة الدولية ورغبة الإدارة الأمريكية الجديدة في العودة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران بشكل كامل هناك أجواء جديدة ستتاح لتعاون إيران الاقتصادي مع العالم ومن الأفضل للدول الصديقة أن تحاول استغلال هذه الفرصة”.

وأشار روحاني إلى ضرورة سعي طهران وبلغراد الى تطوير وتعميق العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون الدولي، مجددا دعم بلاده لوحدة صربيا الوطنية مع الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في منطقة البلقان.

بدوره قال وزير الخارجية الصربي: إن بلاده “مصممة على إقامة علاقات ودية مع إيران وهي دعمت دائما الاتفاق النووي والأهداف السلمية للبرنامج النووي الإيراني وتأمل أن يتم حل المشاكل المتعلقة بهذا الاتفاق الدولي في أسرع وقت ممكن”.

“سانا”