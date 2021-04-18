اتفاقية تعاون علمي أكاديمي بين جامعة دمشق و”أكساد”

وقّعت جامعة دمشق والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” اليوم اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي لتحسين إدارة واستثمار الموارد الطبيعية للمناطق الجافة وشبه الجافة بما يسهم في النهوض بالواقع الزراعي في سورية.

وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان على إجراء بحوث مشتركة وتبادل الخبرات العلمية والفنية والوثائق والاحصائيات المتوافرة لديهما وعقد دورات تدريبية لطلاب التخصص والدراسات العليا والمعيدين والباحثين والإشراف ميدانياً على طلاب المرحلة الأولى والمتخصصين والمعيدين أثناء الزيارات إلى حقول التجارب في المركز.

كما يتعاون الجانبان على عقد ندوات ومؤتمرات وحلقات بحث ذات صلة بنشاطات الجانبين بحيث يقوم مركز “أكساد” بتسهيل حضور المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطة التعاون العلمي المشترك لبعض أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة دمشق حسب الحاجة ووفق الإمكانيات المتاحة.

واتفق الجانبان على التشاور والتعاون في جمع وتقويم وحفظ وتبادل الأصول الوراثية للمحاصيل التي يعمل عليها الطرفان للاستفادة منها في برنامج البحوث الزراعية المشتركة ويسهل كل طرف للباحثين من الطرف الآخر سبل الاستفادة من المكتبة والمخابر والتقنيات المتاحة لديه.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس التعليم العالي وتبقى سارية لمدة خمس سنوات بناء على موافقة الطرفين.

وفي تصريح للإعلاميين عقب توقيع الاتفاقية نوه الدكتور محمد يسار عابدين رئيس جامعة دمشق بالتعاون القائم بين الجانبين والذي يدعم الزراعة في سورية فيما أكد الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام مركز “أكساد” أهمية الاتفاقية في الانتقال إلى البحث العلمي التطبيقي والنهوض بالواقع الزراعي والاقتصادي في سورية.

وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة دمشق الدكتور عبد النبي بشير أن الاتفاقية ستتيح إجراء بحوث مشتركة للتغلب على المشكلات التي تعاني منها الزراعة في سورية مثل أزمة المياه واستنزاف التربة وتداعيات قطع الأشجار وحرقها.

“سانا”