موسكو: إجراءات حاسمة للرد على طرد دبلوماسيين روس من التشيك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أنها ستتخذ إجراءات حاسمة للرد على جمهورية التشيك فيما يتعلق بقيامها بطرد دبلوماسيين روس.

ونقلت «سبوتنيك» عن الخارجية قولها في بيان «نعرب عن احتجاجنا الشديد للسلطات التشيكية.. سنتخذ إجراءات للرد تجعل منفذي هذا الاستفزاز يدركون مسؤوليتهم الكاملة عن تدمير أسس التطور الطبيعي للعلاقات بين بلدينا».

وأضاف البيان «اتخذت السلطات التشيكية قراراً غير مسبوق بطرد 18 موظفاً في السفارة الروسية بذرائع لا أساس لها وبعيدة الاحتمال حول تورط خدمات خاصة روسية في انفجار 2014 في مستودعات عسكرية بمنطقة فربتيس.. هذا أمر سخيف لأن القيادة التشيكية ألقت بالذنب في الانفجارات في وقت سابق على الشركات التي تمتلك هذه المستودعات».

وأكد البيان أن «هذه الخطوة العدائية جاءت استمراراً لسلسلة من الإجراءات المعادية لروسيا التي اتخذتها جمهورية التشيك في السنوات الأخيرة»، موضحة أنه من المستحيل عدم رؤية الأثر الأميركي حيث تحاول السلطات التشيكية إرضاء الولايات المتحدة على خلفية العقوبات الأميركية الأخيرة ضد روسيا.

وأعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس أمس طرد 18 من موظفي السفارة الروسية وقال في بيان إنهم يعملون لمصلحة المخابرات الروسية وأن هناك شكوكاً جدية بضلوعهم في تفجير مستودع ذخيرة بمنطقة فربتيس عام 2014.