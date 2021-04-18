الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى مستشفى جامعة البعث مقرها مدينة حمص

على ما يبدو، وكما هو واضح، تعمل «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» في كل ما يخص الحرب على سورية منذ عشر سنوات وإلى الآن- انطلاقاً من مقولة الألماني جوزيف غوبلز المعروف بمهندس الدعاية النازية لهتلر، أي اكذب ثم اكذب.. لقد اتخذت... المزيد ←