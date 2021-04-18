لاعبتنا هند ظاظا في المركز 33 عالمياً

حاتم شحادة

احتلت لاعبة منتخبنا لكرة الطاولة هند ظاظا المركز 33 عالمياً في تصنيف اللاعبات تحت 13 سنة والمركز 216 عالمياً تحت 15 سنة في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة الطاولة.

وفي تصريح لـ«تشرين» قال رئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل: إن هذا التصنيف المتقدم للاعبتنا هند ظاظا هو الأفضل للاعبة سورية عبر التاريخ، مشيراً إلى أن ذلك يعود بعد نجاحها في التأهل لأولمبياد طوكيو المقررة في الصيف المقبل.

من جهة أخرى كشف خليل أن الاتحاد بصدد المشاركة في بطولة الصين الدولية عبر اللاعبين عبيدة ظاظا ومحمد سالم ظاظا وعبدالله عجاج واللاعبات نايا سليمان ولانا الشيخ ياسين وعبير زنوب، وبإشراف المدرب محمد أوغلي.

وأوضح خليل أنه تم انتقاء هؤلاء اللاعبين للمشاركة في البطولة بعد احتلالهم المراكز الثلاثة الأولى على صعيد بطولة الجمهورية تحت 15 سنة، مؤكداً ضرورة تحضير اللاعبين بالشكل الأمثل قبل البطولة العربية المرتقبة.

ولفت خليل إلى أن اتحاد الطاولة يعمل على ردم الفجوة العمرية للاعبينا في سنوات العشرينيات والثلاثينيات التي نشأت نتيجة هجرة عدد كبير من اللاعبين بسبب الحرب سنوات على سورية. مع العلم بأن الاتحاد نجح خلال السنوات الثلاث الماضية في تهيئة 1100 لاعب متدرجين من الفئات العمرية من فئة البراعم وحتى فئة الشباب سواء على مستوى الرجال أو السيدات، مشيراً إلى وجود عدد من المواهب المبشرة في فئة تحت 15 سنة وتحت 21 سنة.