ازدياد إصابات كورونا في البرازيل والصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»: إن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن 16 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج بينما لم يتم تسجيل وفيات جديدة.

وفي البرازيل، بيّنت وزارة الصحة أن عدد وفيات الفيروس وصل إلى 371678 بعد تسجيل 2929 وفاة جديدة بينما تم تسجيل 67636 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 13900091.

وتعد ولاية ساو باولو الأكثر تضرراً حيث سجلت 2739823 إصابة و88097 حالة وفاة تليها ريو دي جانيرو بتسجيلها 699422 حالة إصابة و41162 حالة وفاة.