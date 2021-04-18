«الدوما» الروسي: احتمال انسحاب موسكو من مجلس أوروبا

أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أنه في ضوء الأحداث الأخيرة المعادية لروسيا أصبح من الممكن التحدث عن انسحاب روسيا من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن سلوتسكي قوله: «يمكن التحدث عن احتمال الانسحاب من مجلس أوروبا من جمعيته البرلمانية».

وأضاف: يمكن الخروج من مجلس أوروبا كله فقط وأعتقد أن الإدارة الروسية ستتخذ إجراءات متوازنة تتوافق مع الحقيقة أن مجلس أوروبا وخاصة الجمعية البرلمانية يستخدمان لشن هجمات مختلفة على روسيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخراً استعداد بلاده لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فرضه عقوبات جديدة تشكل خطراً على قطاعات حساسة من اقتصاد البلاد.