احتجاجات في مدينة أوكلاند الأمريكية ضد عنف وعنصرية الشرطة

احتشد المئات من المتظاهرين وسط مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا احتجاجاً على عنف وعنصرية الشرطة الأمريكية ضد المهاجرين من أصول آسيوية وإفريقية ولاتينية وذلك غداة مقتل شابين برصاص شرطة ولاية مينيسوتا وشيكاغو.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن المتظاهرين: “طالبوا بمحاسبة ضباط الشرطة ورفعوا لافتات تطالب بالعدالة لكل من الأمريكي من أصول إفريقية دونت رايت 20 عاماً الذي قضى برصاص شرطة بروكلين بولاية مينيسوتا وادم توليد 13 عاماً الذي أرداه ضابط شرطة في مدينة شيكاغو”.

وشهدت التظاهرة أعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين أدت إلى وقوع إصابات بين الطرفين واندلاع حرائق وأضرار مادية في السيارات والمباني المحيطة بمكان التظاهرة.

وكانت شرطة ولاية مينيسوتا اعتقلت الأسبوع الماضي عشرات الأشخاص واستخدمت الغاز المسيل للدموع أثناء محاولتها تفريق احتجاجات اندلعت تنديداً بجريمة قتل رايت أثناء مخالفة مرورية.

ورغم الوعود الكثيرة التي ألقيت على مسامع الأمريكيين بالعمل على أعلى المستويات لوقف العنف الممنهج الذي تمارسه الشرطة بحق المتحدرين من أصول إفريقية ولاتينية إلا أن قتل الأبرياء بسبب لون بشرتهم ما زال مستمراً في الولايات المتحدة ليتكرر بذلك سيناريو مقتل جورج فلويد العام الماضي من قبل ضابط شرطة مرة تلو الأخرى والاختلاف الوحيد هو اسم الضحية.