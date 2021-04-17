الرئيس روحاني: المرحلة الرابعة من كورونا هي الأصعب

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى التقيد الصارم بكل التعليمات الصحية في البلاد لمواجهة المرحلة الرابعة من تفشي فيروس كورونا التي تعد أصعب من المراحل السابقة.

ونقلت وكالة «ارنا» عن روحاني قوله في جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: «إن البلاد تجاوزت حتى الآن ثلاث مراحل من انتشار الفيروس إلا أن المرحلة الحالية تختلف عن بقية المراحل وتعد أكثر صعوبة وأكثر انتشاراً».

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن الشهرين الأخيرين كانا مختلفين عن الأشهر السابقة بحيث يتضاعف انتشار الفيروس كل أسبوع ولهذا فإن الوضع يتطلب الالتزام الصارم بالبروتوكولات الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق اليوم تسجيل 319 وفاة و21312 إصابة جديدة بكورونا.