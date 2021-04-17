روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ شهر

ارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا لتتجاوز التسعة آلاف إصابة وذلك لأول مرة منذ الـ 20 من الشهر الماضي.

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الوباء في تقريرها اليومي بتسجيل 9321 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للإصابات في روسيا الى أربعة ملايين و693469 إصابة تتوزع بين 84 إقليماً من أقاليم روسيا الـ85 وفي مقدمتها العاصمة موسكو.

وأشارت الغرفة إلى تسجيل 398 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 105193.

«سانا»