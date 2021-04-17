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البرازيل: 85774 إصابة و3305 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 85774 إصابة و3305 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد19” خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان ان حصيلة الإصابات المسجلة بكورونا ارتفعت بمقدار 85774 إصابة ليصل العدد الإجمالي إلى 13832455 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 3305 وفيات جديدة ناجمة عن المرض ليصل إجمالي وفيات الجائحة في البلاد إلى 368749 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة لكلا المؤشرين.

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