مجلس الأمن يتبنى قراراً يدعو لإنشاء وحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم قراراً يدعو إلى إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا ويدعم التطورات في البلاد التي تصب في صالح تحقيق السلام.

وذكر موقع «بوابة الوسط» الليبية أن القرار الأممي ينص على إنشاء وحدة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقباً في أقصى حد وتكون جزءاً من بعثة الدعم الأممية في ليبيا وهذه الوحدة منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق ينكب طرفاً النزاع على تشكيلها في مدينة سرت.

ويرحب القرار باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 تشرين الأول 2020 وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24 كانون الأول المقبل.

وعلى الصعيد الأمني يشدد القرار على ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج اجتماعية للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا.

ويدعو القرار جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 تشرين الأول 2020 مشدداً على دعوة كل الدول الأعضاء إلى احترامه بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

«سانا»