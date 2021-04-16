أوليانوف: مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي تبعث على تفاؤل حذر

أعلن ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا اليوم أن المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق النووي مع إيران تبعث على التفاؤل الحذر.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أوليانوف قوله للصحفيين: يمكن تقييم الوضع بتفاؤل حذر هذا عادة ما يحدث في الدبلوماسية متعددة الأطراف ومع اللقاءات التفاوضية تتقارب مواقف الأطراف ويجد المفاوضون لغة مشتركة بشأن مجموعة واسعة من القضايا.

وأضاف: من المحتمل أنه في نهاية يوم العمل سيتم اتخاذ قرار بمواصلة العمل يوم السبت على مستوى الخبراء ولا يمكن استبعاد أن الاجتماع القادم للجنة المشتركة سيعقد على مستوى المديرين السياسيين ولكن لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن هذا في هذه الساعة.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المصالح الوطنية لبلاده هي فقط من تحدد موعد وفترة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الموقع معها لافتاً إلى أن الشعب الايراني لم ولن يستسلم لغطرسة الأعداء.

“سانا”