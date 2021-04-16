إيران: استهداف منشآتنا واغتيال علمائنا لن يوقف برنامجنا النووي

أكدت إيران أن اغتيال علمائها واستهداف منشآتها لن يوقف برنامجها النووي.

وأوضح محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني في تصريح اليوم أن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة مؤشر واضح على تقدم قدرات البلاد ورسالة واضحة للمتربصين ليعلموا أنها تمكنت من توطين التقنية النووية السلمية.

وأعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف في وقت سابق اليوم أن بلاده أنتجت أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أمس أن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة «متى تريد» مشيراً إلى أن عودتها للالتزام بتعهداتها حيال الاتفاق النووي مرهونة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2231 وإلغاء الحظر المفروض عليها.