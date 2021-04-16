الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال تحدٍ للشرعية الدولية

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المقدسات في فلسطين المحتلة وفي مقدمتها المسجد الأقصى مؤكدة أنها تحدٍ سافر للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وأشارت الخارجية في بيان أوردته وكالة «وفا» إلى أن اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين اليوم ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان انتهاك صارخ لجميع القرارات الأممية ذات الصلة وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في العبادة.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان حرية العبادة.