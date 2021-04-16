برلماني تركي: أردوغان لا يريد أن يسمع أي صوت يعارض سياساته المدمرة

أكد اوتكو جاكير اوزار عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان حول تركيا إلى«سجن كبير» للصحفيين والسياسيين والمثقفين وكل من هو حريص على المصلحة الوطنية للبلاد.

وأشار جاكير اوزار خلال اجتماع للبرلمان إلى استمرار الملاحقات القضائية والأمنية والاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين بذريعة انتقاد سياسات أردوغان وقال: «سلطات النظام الحاكم لا تكتفي بذلك فهي تلاحق الصحفيين المعارضين وتحيلهم للقضاء بتهمة الإساءة للنظام كما تلاحق الأكاديميين والمثقفين وحتى السياسيين والضباط المتقاعدين بتهم ملفقة بعد أن سيطر أردوغان على الجهاز القضائي».

وأوضح جاكير اوزار أن أردوغان يسعى للتخلص من كل معارضيه من خلال الترهيب والتخويف والاضطهاد كونه لا يريد أن يسمع أي صوت يعارض سياساته التي دمرت البلاد وخلقت مشكلات خطيرة في علاقاتها مع دول العالم وفي مقدمتها دول الجوار.

وانتهج نظام أردوغان سياسات قمعية بحق معارضيه وخصومه متذرعا بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ونفذ بحجتها حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت عشرات الآلاف في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية منها إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصولا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد

«سانا»