المطران حنا يطالب بوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته

جدد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا مطالبته المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وقال حنا في تصريحات اليوم نقلتها وكالة «وفا» إن مدينة القدس المحتلة في خطر شديد نتيجة لما تتعرض له من اعتداءات إسرائيلية تهدف إلى القضاء على تاريخها الحضاري وتهويدها وتهجير سكانها.

وشدد حنا على أن هذه الاعتداءات لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة صموده على أرضه وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية.