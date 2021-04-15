أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة متى تريد مشيراً إلى أن عودتها للالتزام بتعهداتها حيال الاتفاق النووي مرهون بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2231 وإلغاء الحظر المفروض عليها.

وخلال تدشين مشروعات بتروكيماوية جنوب إيران اليوم قال روحاني: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة “متى شئنا” لكننا أعلنا منذ البداية أننا لا نريد صناعة قنبلة نووية.

وأشار إلى أنه في حال عادت أطراف الاتفاق النووي إلى تنفيذ بنوده ستعيد إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 بالمئة.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أن ايران أتمت “تقريباً” الاستعدادات لبدء تخصيب اليورانيوم حتى 60 بالمئة في منشأة نطنز النووية فيما أكد روحاني أن إجراءات بلاده بتخصيب اليورانيوم بهذه النسبة رد على المؤامرات التي تحاك ضدها.

«سانا»